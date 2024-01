Madeira abafa programa económico da AD

Numa apresentação ensombrada pela notícia das buscas e detenções na Madeira, Luís Montenegro, juntamente com a equipa de economistas que tem estado a dar apoio ao partido, apresentou na quarta-feira o cenário macro-económico e o programa económico da AD.

Num programa que aposta na diminuição da carga fiscal para as pessoas e para as empresas, o PSD aposta num crescimento da economia de 3,5% em 2028 com 5% de taxa de desemprego. A nova Aliança Democrática promete reformas do Estado e nos serviços sociais para conseguir estes resultados.

A introdução do 15º mês livre de impostos é uma das principais bandeiras com que a AD se apresenta ao eleitorado, a outra grande aposta é a criação de um suplemento remuneratório social, cujo objetivo é permitir que não haja perda de rendimentos quando um desempregado aceita um posto de trabalho e perde o subsídio de desemprego ou mesmo quando uma alteração de funções pode corresponder a uma perda de rendimentos por via da subida de escalões.