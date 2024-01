Premier League. Jurgen Klopp anuncia que vai sair do Liverpool

O treinador do Liverpool anunciou, esta sexta-feira, que irá deixar o clube inglês no final da época.

"Vou deixar o clube no final da época. Compreendo que seja um choque para muitas pessoas neste momento, quando ouvirem isto pela primeira vez, mas obviamente posso explicar – ou pelo menos tentar explicar", começou por dizer Jurgen Klopp, num vídeo colocado nas redes sociais do Liverpool.

"Adoro absolutamente tudo neste clube, adoro tudo na cidade, adoro tudo nos nossos adeptos, adoro a equipa, adoro o staff. Amo tudo”, afirmou, antes de explicar a razão da sua saída.

"Estou a ficar sem energia. Não tenho nenhum problema agora, obviamente, já sabia há muito tempo que teria de anunciar isto em algum momento. Sei que não posso fazer o trabalho de novo", justificou.

“Let’s squeeze everything out of this season and have another thing to smile about when we look back in the future.”



Jürgen’s important message to you.