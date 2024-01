Fundos de inovação da Google para Portugal ultrapassam os oito milhões de euros

A Google atribuiu a Portugal “mais de oito milhões de euros” de fundos de inovação DNI e fechou meia centena de acordos com publicações portuguesas para fazerem parte dos Destaques Jornalísticos da tecnológica.

A informação foi divulgada esta sexta-feira pelo ‘country manager’ da Google Portugal, num texto com o título “A nossa contribuição para a indústria de notícias em Portugal”, publicado no blogue da tecnológica.

“Apoiámos múltiplos projetos de inovação através do Digital News Innovation Fund (DNI)”, sendo que, “no total, foram atribuídos a Portugal mais de oito milhões de euros de Fundos de Inovação através do DNI”, escreveu Bernardo Correia.

Em 2021, contou, “lançámos o Google News Showcase em Portugal sob o nome de Destaques Jornalísticos no Google, a nossa experiência de notícias ‘online’ e programa de licenciamento para editores de notícias”.

Neste, acrescentou, “os editores participantes podem criar painéis no News Showcase (Destaques Jornalísticos) que aparecem no Google Notícias e no Discover, oferecendo aos leitores mais maneiras de interagir com as notícias e direcionando-os para artigos completos nos ‘websites’ das suas publicações”.

Até à data, “fechámos acordos com 50 publicações portuguesas, nacionais, regionais e locais para fazerem parte do Google News Showcase”, refere Bernardo Correia.

Segundo o responsável da Google em Portugal, mais “recentemente, e agora que a transposição nacional da diretiva de direitos de autor (EUCD) para Portugal foi concluída, contactámos os editores de publicações de imprensa elegíveis em Portugal para celebrar acordos (ao abrigo do programa Extended News Preview – ENP) com a Google para este tipo de conteúdo”.

Todas as propostas feitas aos editores portugueses “foram baseadas em critérios objetivos e consistentes que respeitam as leis e as diretrizes dos direitos de autor existentes, incluindo a frequência de exibição de um website de notícias e a receita gerada por anúncios nas páginas que também exibem excertos de notícias”.

Até agora, “assinámos acordos que representam a grande maioria do tráfego de notícias em Portugal (ao abrigo do programa Extended News Preview – ENP)”, aponta ainda Bernardo Correia, citado pela agência Lusa.