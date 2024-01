Cascais é a primeira Capital Portuguesa do Voluntariado

A cerimónia de abertura de Cascais como a primeira Capital Portuguesa do Voluntariado realiza-se na próxima segunda-feira, dia 29 de janeiro, entre as 17h00 e as 20h00, no Palácio da Cidadela de Cascais.

Será hasteada da Bandeira da Capital Portuguesa do Voluntariado e a cerimónia contará com a presença da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

Este é um evento que visa assinalar o início das atividades municipais decorrentes da eleição de Cascais como a primeira Capital Portuguesa do Voluntariado, numa iniciativa da Confederação Portuguesa de Voluntariado para promoção e valorização desta temática em Portugal.

Será ainda apresentado à comunidade, voluntários e organizações promotoras de voluntariado, o respetivo Programa de Atividades para 2024, assim como os recursos disponíveis no município.

Trata-se também de uma oportunidade para promover a temática do voluntariado, sensibilizando a comunidade para a sua importância, enquanto exercício de cidadania ativa, de solidariedade e de dádiva, na construção do bem comum.

Em 2023, Cascais reconheceu o trabalho de 104 organizações promotoras de voluntariado, que desenvolveram 719 Projetos de voluntariado, incluindo 17.274 voluntários que realizaram cerca de 1,260,564 horas de voluntariado.

Tal como referiu o presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, no IX Encontro Intermunicipal de Voluntariado: “Estamos completamente disponíveis e interessados em partilhar com todos, aquilo que forem as nossas experiências. Neste caso, a partilha é a alma do negócio”.

Deste modo, a comunidade e os vários agentes de voluntariado terão ao seu dispor, ao longo do ano, e dando continuidade a um trabalho que tem vindo a ser feito, a um serviço municipal de qualidade e exclusivamente dedicado à temática do voluntariado; o acesso gratuito dos voluntários e das organizações promotoras de voluntariado a programas de formação certificada, bem como a diversos workshops de partilha de boas práticas promovidos pelos diferentes serviços municipais; e, ainda, a uma série de eventos que valorizam e reconhecem publicamente a importância do trabalho voluntário, como por exemplo, o Festival do Voluntariado, que terá lugar a 24 e 25 de maio.

Cascais, na sua qualidade de Capital Portuguesa do Voluntariado, terá a seu cargo a organização do X Encontro Intermunicipal do Voluntariado, a acontecer em novembro.

No decorrer de 2024, o município irá ainda candidatar-se ao Selo de Qualidade para o Voluntariado Join4Change.

Este Selo de Qualidade é cofinanciado pela Fundação Calouste Gulbenkian através do Programa Cidadania Ativa e constituiu um sistema de valorização da qualidade de práticas de gestão de Programas de Voluntariado.