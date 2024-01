Sócrates responde por corrupção. Conheça todos os arguidos e os crimes da Operação Marquês

O Tribunal da Relação de Lisboa, em acórdão conhecido esta quinta-feira, anulou a esmagadora maioria da decisão de Ivo Rosa e pronunciou os principais arguidos da Operação Marquês.

Ao contrário de juiz de instrução as desembargadoras Raquel Lima, Micaela Rodrigues e Madalena Caldeira consideram que há indícios fortes de corrupção pelos quais devem de ser julgados, entre outros, José Sócrates e o amigo Carlos Santos Silva, Ricardo Salgado, os ex-adminstradores da PT Zeinal Bava e Henrique Granadeiro e o ex-administrador do Grupo Lena Joaquim Barroca e José Pinto de Sousa, primo do antigo primeiro-ministro.

O acórdão do Tribunal da Relação vem romper com a lógica de Ivo Rosa, que em 2021 deixou cair 172 crimes dos 189 que constavam na acusação do Ministério Público, de que Carlos Santos Silva era o único corruptor do ex-governante socialista.

Assim, José Sócrates, que anunciou que vai recorrer da decisão, responde por 22 crimes e Carlos Santos Silva por 23.



Para o coletivo de juízas, José Sócrates “continua a ser o ‘homem do fundo’, o que domina todo o esquema de branqueamento, em razão de cujos interesses o plano é montado, mas que se mantém na penumbra, actuando por via de ‘nomeados’”.