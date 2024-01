ONU. Violência sexual é usada como "arma de guerra invisível, barata e eficaz” no conflito do Médio Oriente

A representante especial da ONU sobre violência sexual em conflitos, Pramilla Patten denunciou esta quinta-feira uma tendência “muito perturbadora” do uso da violência sexual como uma “arma de guerra invisível, barata e eficaz”.

Segundo a responsável, que participou hoje numa conferência em Nice (França), um relatório relativo a 2022 sobre esta temática apresenta um “quadro muito perturbador” sobre como a violência sexual é usada como “tática, tortura, terrorismo ou repressão política” e o documento de 2023, que será debatido em abril, “mostra as mesmas tendências”.

Este fim de semana, no domingo, a responsável estará em Israel para “reunir factos relacionados com as acusações de violência sexual durante o ataque de 7 de outubro”, perpetrado pelo grupo Hamas.

A representante também irá reunir-se com a Autoridade Palestiniana e com diferentes responsáveis na Cisjordânia ocupada.