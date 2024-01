Web Summit. Katherine Maher deixa cargo de CEO

A CEO da Web Summit, Katherine Maher, anunciou que vai deixar o cargo em março, para assumir funções como presidente executiva da NPR, uma rádio sem fins lucrativos nos EUA.

A saída de Katherine Maher, que subsituiu Paddy Cosgrave há cerca de três meses, foi anunciada pela própria na rede social X.

"Grandes notícias: tenho o prazer de anunciar que vou assumir o cargo de CEO da NPR a partir do final de março. A NPR tem feito parte da minha paisagem sonora durante toda a vida e atribuo às suas reportagens o facto de terem despertado a minha curiosidade, que me colocou no caminho para me tornar a pessoa que sou hoje", escreveu.

Big news: I’m delighted to announce that I will be taking up the position of CEO of NPR starting in late March. NPR has been a lifelong part of my soundscape, and I credit its reporting with sparking my curiosity that set me onto the path to become the person I am today. — Katherine Maher (@krmaher) January 24, 2024

"Infelizmente, isso significa que deixarei o cargo de CEO do Web Summit no dia 1 de março. Adorei o tempo que passei na Web Summit. Fiquei impressionada com o talento, a energia e, francamente, as boas vibrações gerais da equipa - e essa apreciação só cresceu a cada semana que passou”, acrescentou.

Sadly, it does mean I’ll be stepping down as Web Summit CEO on March 1. I’ve absolutely loved my time with Web Summit. I’ve been bowled over by the team's talent, energy, and frankly -- general good vibes -- and this appreciation has only grown with each passing week. — Katherine Maher (@krmaher) January 24, 2024

Apesar de deixar de ser CEO, Katherine Maher vai manter-se no conselho de administração da Web Summit e vai esta à frente da estreia da Web Summit no Médio Oriente, no Qatar, entre 26 e 29 de fevereiro.