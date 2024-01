Invasão de relvado obriga jogo da Taça do Chipre

Adeptos dos dois emblemas invadiram o Estádio Alpha Mega e começaram a atirar tochas, entre outro material pirotécnico, uns contra os outros o que, de acordo com a federação local, obrigou o árbitro a adiar a partida.

Apesar da intervenção da polícia de choque local, a federação considerou que ainda não estavam reunidas as condições necessárias para a realização do encontro da segunda eliminatória da taça cipriota.

Ambas as equipas contam com pelo menos um jogador português, o Apollon conta com o avançado Pedro Marques, sendo que o guarda-redes, Miguel Oliveira e o defesa, Hugo Basto, jogam pelo AEL.