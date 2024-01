Colômbia pede auxílio internacional para combater incêndios florestais

O Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pediu, esta quarta-feira, ajuda internacional para combater os numerosos incêndios florestais que, nos últimos dias, já devastaram grandes áreas, em diferentes regiões do país.

O chefe de Estado colombiano afirmou, na rede social, X, que “Todas as equipas da Força Aérea estão a ser usadas para apagar incêndios em dezenas de lugares do país, mas a previsão do Ideam [instituto de meteorologia] aponta que a crise se vai prolongar por todo o mês de fevereiro e parte de março. Por esta razão, ordenei a ativação dos protocolos de ajuda internacional”.

Petro fez o anúncio quando publicou uma mensagem Ministério da Defesa que mostrava um helicóptero UH-60 da Força Aérea a recolher água num reservatório para ajudar a apagar um incêndio na cidade de Carolina del Príncipe, no departamento de Antioquia (noroeste).