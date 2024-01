Ataques houthis no Mar Vermelho afetam entregas de gás do Qatar

O Qatar alertou esta quarta-feira que as suas entregas e Gás Natural Liquefeito (GNL) estão a ser afetadas pelos ataques contínuos dos rebeldes houthis ao transporte marítimo no Mar Vermelho.

O alerta foi divulgado no dia em que uma explosão foi registada perto de um navio que navegava próximo da costa do Iémen. Nenhum dano ou ferido foi relatado e nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque, mas as suspeitas recaem sobre os rebeldes iemenitas houthis.

O Golfo de Aden e o Mar Vermelho são os locais nos quais os houthis estão a realizar os seus ataques, paralisando o transporte marítimo internacional. Esta é uma rota fundamental para a Ásia e para o Médio Oriente enviarem carga e energia para a Europa.

O Qatar, um dos maiores exportadores mundiais de GNL e que tem sido mediador entre na guerra entre o Hamas e Israel, ainda não teve nenhum dos seus navios atacados.

A companhia estatal QatarEnergy informou que a sua “produção continua ininterrupta” e o seu “compromisso de garantir o fornecimento confiável de GNL aos clientes permanece inabalável”.

Os houthis têm lançado, desde novembro, ataques a navios devido à guerra de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza, afirmando-se solidários com os palestinianos em Gaza.

Os EUA e o Reino Unido lançaram séries de ataques aéreos contra locais suspeitos de armazenamento e lançamento de mísseis usados pelos houthis no Iémen durante os ataques aos navios.