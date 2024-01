Ataque israelita contra centro de deslocados faz nove mortos

Um novo ataque israelita às instalações da ONU em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, matou pelo menos nove pessoas e 75 ficaram feridas.

De acordo com a agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos (UNRWA), o ataque foi efetuado com tanques e causou graves danos num edifício situado no interior de um complexo que, antes da atual escalada da guerra, albergava um centro de formação. Cerca de 800 deslocados viviam no edifício afetado, em busca de proteção e abrigo.

A UNRWA e da Organização Mundial da Saúde (OMS) estava a tentar chegar à zona, uma vez que o exército israelita tinha bloqueado o acesso.

Além disso, o exército israelita proibiu a entrada ou saída do complexo em segurança durante dois dias.