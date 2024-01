Nas vendas de jogadores não formados no clube, Benfica e Sporting estão no top 10

O Benfica e o Sporting estão entre os clubes que mais lucram em transferências de futebolistas que não foram formados nas respetivas academias. De acordo com um estudo publicado esta quarta-feira pelo Observatório do Futebol (CIES) águias estão no sétimo lugar mundial e os leões em décimo.

O estudo do CIES analisa as transferências de atletas não oriundos das academias que foram contratados e depois vendidos entre 2014 e 2023.

O Benfica angariou 540 milhões contra 340 milhões de investimento. Os 200 milhões de euros (M€) de lucro apresentado colocam o clube na sétima posição do ranking mundial.

Mais atrás, em décimo, está o Sporting, com 169 milhões, valor que reflete 380 milhões de receita, contra 211 milhões de gastos.

No topo da tabela está o Lille, de França, treinado pelo português Paulo Fonseca, com 386 milhões de euros de saldo positivo. O neerlandês Ajax é segundo, com 317 milhões, acima dos 233 milhões do austríaco Salzburgo.

A tabela dos 50 clubes com melhor balanço entre compras e vendas inclui também o Sporting de Braga (112 M€), o Portimonense (96 M€), o FC Porto (79 M€), o Vitória de Guimarães (76 M€) e o Estoril Praia (55 M€).

Do outro lado da tabela, entre os clubes com pior balanço, o FC Barcelona, de Espanha, apresenta o maior saldo negativo (-631 M€), bem à frente de dois emblemas ingleses: Chelsea (-483 M€) e Arsenal (-436 M€).