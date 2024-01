Portugueses compram casas mais baratas e pedem mais dinheiro à banca

Os portugueses estão a comprar casas mais baratas e a pedir mais dinheiro aos bancos. Esta é uma das principais conclusões do mais recente relatório trimestral do idealista que diz respeito ao final do ano passado. Os dados apontam ainda que os empréstimos habitação a taxa mista são aqueles que não só os portugueses, mas também os não residentes mais contratam.

Além disso, o idealista refere que 35,5% dos contratos destinaram-se à compra da primeira habitação e que o custo médio da primeira casa é de 223.953 euros, um valor que representa um crescimento de 14,1% inferior face ao mesmo período do ano anterior.

O idealista refere ainda que um em cada cinco empréstimos habitação foram contratados por não residentes.

Outro dado aponta que o rendimento médio dos portugueses que compraram a sua primeira habitação (3.835 euros) é 2 vezes inferior ao dos estrangeiros e emigrantes. “Isto mostra que os portugueses continuam a comprar casas mais baratas e compatíveis com os seus rendimentos familiares – uma tendência já verificada ao longo do ano. E ainda que resolvem avançar com a aquisição de casas mais acessíveis do que os não residentes”, avança o idealista.