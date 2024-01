Anúncio do Ikea usa caso de envelopes de dinheiro de ex-chefe de gabinete de Costa para promover estante

Cartazes do Ikea promovem estante com referência aos envelopes com mais de 75 mil euros em dinheiro descobertos no escritório de Vítor Escária, na altura chefe de gabinete de António Costa.

Sublinhe-se que a descoberta do dinheiro escondido em vários locais, incluindo estantes, do escritório de Vítor Escária, na residência oficial do primeiro-ministro, foi feita durante as buscas, no âmbito da Operação Influencer, que levou à demissão de António Costa.

As imagens dos cartazes já estão a circular nas redes sociais e o tema é agora uma das trends no twitter. “Boa para guardar livros. Ou 75.800 euros”, lê-se no mupi da marca sueca, com presença em Portugal há cerca de vinte anos.

Não costumo mostrar aqui o trabalho que vou fazendo na agência, mas confesso que estou muito curioso para ver as reações a este. https://t.co/MHwa1eZ937 — luis m. jorge (@luisjorge) January 24, 2024

Dizem que o IKEA tem umas grandes almôndegas pic.twitter.com/x9qpEY56P8 — Pedro Schuller 🇺🇦 (@schuller_pedro) January 24, 2024

O pessoal do marketing do IKEA não vota PS. pic.twitter.com/YoL0gEwK5D — Gonçalo Levy Cordeiro (@glevycordeiro) January 24, 2024

Não é fake! O IKEA já ganhou. pic.twitter.com/iZqhx6GOxb — Fernando Figueiredo (@FFigueiredoCor) January 24, 2024