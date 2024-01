PJ realiza buscas na Câmara Municipal do Funchal por suspeitas de corrupção

A Polícia Judiciária (PJ) encontra-se, esta quarta-feira, a realizar buscas na Câmara Municipal do Funchal, no âmbito de um processo do Departamento Central de Investigação e Ação Penal.

Em comunicado, a autarquia “informa que um grupo de inspetores da Polícia Judiciária deu entrada esta manhã nas instalações do edifício dos Paços do Concelho para a realização de buscas”.

Na nota, a Câmara Municipal do Funchal, presidida pelo social-democrata Pedro Calado, assegura estar a “colaborar na investigação em curso e a prestar toda a informação solicitada, num bom espírito de boa cooperação”.

O presidente do Governo regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e o autarca do Funchal, Pedro Calado, são alvos da operação