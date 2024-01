Mais de 2,4 milhões pessoas já foram vacinadas contra a gripe

Desde o início da campanha sazonal, mais de 2,4 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a gripe.

De acordo com o mais recente relatório de vacinação sazonal da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira, entre 29 de setembro do ano passado e 21 de janeiro, foram vacinadas 1.890.126 pessoas com reforço sazonal contra a Covid-19 e 2.407.492 contra a gripe.

A maior parte das vacinas foram dadas nas farmácias, diz ainda o relatório. E nos últimos sete dias, em farmácias e no Serviço Nacional de Saúde (SNS), houve mais 41.209 pessoas vacinadas.

Do total de pessoas com 60 ou mais anos a cobertura vacinal fixa-se nos 64,83%, enquanto em relação à Covid-19 atinge 54,54%.