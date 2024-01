Gaza. Estão a decorrer “negociações sérias” entre Israel e o Hamas para tréguas, diz Qatar

O Qatar confirmou, esta terça-feira, estarem a decorrer “negociações sérias” entre Israel e o Hamas, com vista a uma trégua na Faixa de Gaza.

“Não posso dar pormenores agora, mas estamos envolvidos em negociações sérias entre as duas partes, o que nos deixa otimistas”, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Majed Al Ansari, numa conferência de imprensa, lamentando que “existam vários obstáculos que afetam as negociações”.

Entre esses “obstáculos”, encontra-se a “rejeição” do governo israelita à criação de um Estado palestiniano independente e os apelos à “deslocação dos habitantes de Gaza” para fora do enclave.

Além disso, disse ainda o responsável qatari, há uma “falta de confiança” entre Israel e o Hamas, na sequência do assassinato do número dois do gabinete político do movimento, Saleh al Arouri.

Como consequência, os contactos com a direção do grupo palestiniano em Gaza “foram interrompidos durante algum tempo”.

Apesar das dificuldades, o porta-voz indicou que os esforços de mediação “não vão parar seja qual for a situação no terreno” para chegar a uma trégua e mostrou-se “otimista” quanto ao sucesso dos contactos.

“O lado israelita tem de compreender que a continuação da guerra só conduz a mais perdas”, rematou.