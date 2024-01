Aumento do preço dos serviços de telecomunicações em fevereiro

As operadoras MEO, NOS e Vodafone Portugal vão aumentar os serviços em 4,3% a partir de fevereiro, em linha com a taxa de inflação de 2023. A informação está disponível nas páginas online das empresas de telecomunicações.

Na sua página eletrónica, a MEO revela que atualizou “os seus preços de acordo com as condições contratuais em vigor”.

Assim, as mensalidades de serviços pós pagos (Móvel), a atualização teve lugar a 1 de janeiro, “pelo valor mínimo contratualmente previsto de 0,50 euros (c/IVA)”.

Já as mensalidades de serviços fixos com televisão e convergentes, os aumentos acontecem já em fevereiro.

Segundo a página de Internet da MEO, os aumentos são por “aplicação do Índice de Preços no Consumidor relativo ao ano civil completo de 2023, publicado pelo INE — Instituto Nacional de Estatística, no valor de 4,3%, ou, no caso de cartões adicionais, atualizadas no valor mínimo contratualmente previsto de 0,50 euros IVA incluído”.

O alinhamento com a taxa de inflação é também o fator para o aumento dos preços na NOS a partir do próximo mês.

“O contexto inflacionista tem vindo a agravar os custos do setor das comunicações” e neste âmbito a NOS atualiza o preço dos seus serviços de acordo com o Índice de Preços do Consumidor anual de 2023.

A operadora revela que “esta atualização incide sobre as mensalidades de serviços bem como as tarifas extra plafond”. Os preços entram em vigor em fevereiro e os clientes podem consultar a atualização específica a partir desta terça-feira no site da NOS.

A Vodafone Portugal segue a mesma linha e refere na sua página na Internet que a subida de preços tem lugar em fevereiro, “com um aumento máximo de 4,3% no valor global da fatura, conforme os serviços subscritos e de acordo com os termos e condições previstos no respetivo contrato”.

As três operadoras adiantam ter soluções para as situações de maior vulnerabilidade económica.