Ferramentas de IA usadas com regularidade por um em cada três portugueses

Um em cada três portugueses (28%) utiliza com regularidade, ou seja, pelo menos uma vez por semana, ferramentas de inteligência artificial generativa (GenAI). Um estudo da consultora Deloitte divulgado esta terça-feira revela ainda que 60% afirma conhecer pelo menos uma ferramenta de GenAI, sendo a mais comum o ChatGPT (54%).

De acordo com as conclusões do “Digital Consumer Trends 2023” – realizado em 17 países para analisar os hábitos de utilização de produtos e serviços digitais pelos consumidores – a maioria dos inquiridos (68%) que conhecem a GenAI já utilizou pelo menos uma destas ferramentas.

Três em cada quatro (74%) usou por motivos pessoais, enquanto cerca de 40% afirmou ter usado estas ferramentas por motivos profissionais e 31% no âmbito da educação.

O estudo conclui ainda que mais de metade (56%) dos portugueses acredita que a GenAI irá reduzir o número de empregos disponíveis no futuro. Quase metade (47%) admite preocupação com o facto de algumas das suas funções no local de trabalho virem a ser absorvidas por estas ferramentas.

Entre os profissionais que já usaram esta tecnologia, 28% acredita que o seu empregador concordaria com sua utilização. E dois em cada cinco (40%) utilizadores dizem estar dispostos a pagar por uma ferramenta de GenAI para poderem fornecer respostas mais rápidas e estar mais disponíveis para tarefas que exijam mão humana.

O estudo da Deloitte contou com entrevistas a 27.150 consumidores a nível global, provenientes de 17 países em três continentes, entre os quais 1.000 consumidores portugueses.