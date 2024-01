Aumenta de 8,1% no lucro da Swatch

A Swatch revelou esta terça-feira um lucro líquido de 890 milhões de francos suíços (941 milhões de euros) em 2023, mais 8,1% que no ano anterior.

No entanto, o lucro líquido no ano passado da fabricante de relógios, é inferior ao previsto pelos analistas - 972 milhões de francos. As vendas da dona de marcas como a Tissot, Longines e Omega foram afetadas por um franco suíço forte.

Ainda assim, aumentaram 5,2% em 2023, para 7.900 milhões de francos, em linha com as previsões dos analistas. A agência Bloomberg nota que, excluindo os efeitos das taxas de câmbio, o aumento homólogo foi de 12,6%.

“A rápida erosão das principais moedas em relação ao franco suíço não pôde ser compensada pelos contínuos ajustamentos de preços”, afirma a Swatch em comunicado. O “impacto cambial extremamente negativo (…) pesou sobre a rendibilidade”, acrescenta.

Na Ásia, as vendas da Swatch registaram um crescimento homólogo em 2023 de dois dígitos na China, Hong Kong, Macau, Tailândia, Índia e no Japão.

A empresa refere que a “forte tendência de crescimento continuou” na América do Norte, com as marcas Omega, Tissot e Swatch a “baterem recordes”.

A Swatch apresentou um crescimento de apenas um dígito na Europa, com exceção da Suíça, onde aumentaram mais de 30%

O grupo “antecipa excelentes oportunidades para um maior crescimento nas moedas locais em 2024”. A Omega é a cronometrista oficial dos Jogos Olímpicos de Paris.