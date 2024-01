Endividamento da economia portuguesa aumenta para 806,7 mil milhões de euros

O endividamento do setor não financeiro – administrações públicas, empresas e particulares – cresceu 1,4 mil milhões de euros, para 806,7 mil milhões de euros no mês de novembro. Os dados foram avançados esta terça-feira pelo Banco de Portugal (BdP) que detalhou que deste total, 449,5 mil milhões de euros respeitavam ao setor privado (empresas privadas e particulares) e 357,2 mil milhões de euros ao setor público (administrações públicas e empresas públicas).

A entidade liderada por Mário Centeno adianta que o endividamento do setor privado aumentou 1,1 mil milhões de euros, “refletindo o incremento do endividamento das empresas privadas, em 1,0 mil milhões de euros, essencialmente perante o exterior, sob a forma de empréstimos e títulos de dívida de curto prazo” e que o endividamento dos particulares subiu 0,1 mil milhões de euros, principalmente junto do setor financeiro.

Já o endividamento do setor público aumentou 300 milhões de euros. “Verificou-se um acréscimo do endividamento junto das administrações públicas (2,6 mil milhões de euros), parcialmente compensado por uma redução do endividamento junto do exterior (2,2 mil milhões de euros)”. Uma diminuição que, justifica, “foi influenciada pela amortização parcial de empréstimos do Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira (MEEF), em 1,5 mil milhões de euros”.

No mês em análise, o endividamento das empresas privadas cresceu 0,8% comparativamente com novembro de 2022, mais 0,8 pontos percentuais do que em outubro.

Já o endividamento dos particulares decresceu 0,3% relativamente ao período homólogo, evolução semelhante à registada em outubro.