Toyota suspende parcialmente montagem de automóveis em duas fábricas no Japão

A Toyota, empresa japonesa de automóveis, citada pela EFE, avançou que suspendeu, desde 19 de janeiro, as operações de duas linhas de montagem na Fábrica de Iwate e uma em Miyagi.

Apesar da empresa não ter explicado os motivos destas suspensões, assegurou que não está relacionada com o sismo, que matou, pelo menos, 202 pessoas na península do Noto, no norte do Japão, no dia 1 de janeiro.

A fabricante de automóveis ainda não tem qualquer previsão para a retoma das operações nas três linhas suspensas, contudo, referiu que irá compensar a redução do número de veículos, durante a suspensão, com um reforço da montagem no futuro.

Esta suspensão surge depois de a Toyota, líder mundial em volume de vendas, ter interrompido temporariamente a produção no Japão devido ao sismo de 1 de janeiro.

O Sismo, de magnitude 7,6 na escala de Richter, causou danos a várias empresas do grupo Toyota, obrigando à fabricante a interromper ou diminuir atividades