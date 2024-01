Sismo de magnitude 7.0 atinge noroeste da China

Um sismo de magnitude 7.0 atingiu, esta segunda-feira, uma zona localizada perto da ccidade de Aykol, no noroeste da China.

De acordo com o Serviço Geofísico dos Estados Unidos (USGS), depois do abalo, seguiram-se três replicas, com valores entre os 5.1 e 5.5. de magnitude.

O sismo teve epicentro a 13 quilómetros de profundidade.