INEM abre inquérito a caso de homem encontrado morto após pedir socorro

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) revelou, esta segunda-feira, que abriu um inquérito para apurar como foi tratado o pedido de socorro de um homem que morreu em casa, sem ter sido assistido.

De acordo com o Correio da Manhã, o homem, de 65 anos, residente em Setúbal, terá ligado três vezes para o 112, a primeira das quais às 5h43 da madrugada da passada sexta-feira, e ainda recebeu uma chamada do INEM às 06h19, mas já não terá atendido outras tentativas de contacto posteriores, a partir das 7h00, por parte do INEM.

O homem, que estaria ferido no nariz, não terá recebido assistência dos técnicos de emergência médica, de acordo com o mesmo jornal, apesar dos vários contactos telefónicos efetuados do INEM.

A hipótese de crime foi afastada pela Polícia Judiciária, disse a mesma à agência Lusa.