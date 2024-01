Lifthium no maior consórcio europeu de desenvolvimento de baterias elétricas

A Lifthium Energy, detida pelo Grupo José de Mello e pela Bondalti, tornou-se membro do IPCEI EuBaTin (Projeto Importante de Interesse Europeu - European Battery Innovation), sendo a única empresa portuguesa com um projeto de conversão de lítio verde a integrar este consórcio europeu.

Em comunicado, a empresa explica que, na sequência do convite do Ministério da Economia e da Secretaria de Estado de Energia e Clima, a Lifthium participou “no exigente concurso IPCEI em 2023 tendo a sua candidatura sido aprovada no dia 19 de janeiro”.

Assim, e com esta aprovação, “integra um consórcio composto por empresas da Alemanha, Bélgica, Finlândia, França e Itália que desenvolve projetos inseridos na cadeia de valor das baterias elétricas”, explicando que a empresa portuguesa atua na vertente das matérias-primas e materiais avançados.

E detalha que a tecnologia que desenvolve “que consiste na refinação de lítio através da tecnologia de eletrólise, foi determinante para integrar o IPCEI EuBaTin. Este processo será inteiramente alimentado por energias renováveis, substituindo métodos convencionais com maior pegada carbónica”.

É através desta tecnologia que a Lifthium “pretende tornar-se pioneira, a nível mundial, na utilização de eletrólise para a refinação de lítio e na utilização de materiais percursores oriundos da reciclagem. Desta forma, a empresa pretende assumir um papel de relevo no cumprimento das metas estabelecidas pela União Europeia e na preservação do meio ambiente, ao permitir a redução da extração de recursos naturais”.

A empresa do grupo José de Mello e da Bondalti acrescenta que tem “a ambição de tornar a indústria mais sustentável, reduzindo as emissões de carbono associadas à refinação do lítio em mais de 50% até 2030, garantindo a sustentabilidade de toda a cadeia de valor, privilegiando matérias-primas que respeitem os padrões mais exigentes em matéria ESG e combatendo o desperdício na produção industrial diminuindo, dessa forma, a pegada ambiental da indústria”.

Para Duarte Braga, CEO da Lifthium, “o IPCEI é fundamental para a concretização dos objetivos da União Europeia em matérias tão cruciais como a transição e soberania energética. Ser a única empresa portuguesa com um projeto de conversão de lítio neste consórcio é, simultaneamente, uma grande responsabilidade e uma motivação acrescida para continuarmos a trabalhar com o objetivo de sermos uma referência mundial na refinação de lítio verde”.