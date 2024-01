Desemprego sobe há seis meses consecutivos

O número de desempregados inscritos nos centros do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) continua a aumentar. Em dezembro, chegou aos 317 mil indivíduos, mais 1,7% do que no mês anterior. Trata-se da sexta subida consecutiva do desemprego registado em Portugal.

No entanto, nem todas as regiões do país estão a viver esta evolução da mesma forma. Em termos homólogos, o Alentejo registou um aumento de 9,6% do desemprego em dezembro, enquanto na Madeira houve uma quebra de 24%. Já em cadeia, todas as regiões do país viram o desemprego crescer — com o Algarve em destaque (+18,4%) –, mas houve uma exceção: nos Açores, o desemprego caiu 0,6%.

Quanto aos setores de atividade, o IEFP dá conta que o agrícola registou um aumento homólogo do desemprego de 2,9%. Em comparação, no setor secundário a subida foi de 6,4% e no terciário foi de 4,9%.