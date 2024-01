Netanyahu espera provas sobre envio de medicamentos para reféns

Benjamin Netanyahu quer provas de que os medicamentos entregues na Faixa de Gaza estão a ser fornecidos aos reféns mantidos em cativeiro pelo Hamas, na sequência de uma iniciativa mediada pelo Catar e pela França.

Esta segunda-feira, o primeiro-ministro israelita voltou a falar sobre o assunto durante um encontro em Jerusalém com o ministro francês da Defesa, Sebastien Lecornu.

No mesmo encontro foi discutida também a situação na fronteira de Israel com o Líbano e a necessidade de se cumprir a resolução de 2006 do Conselho de Segurança das Nações Unidas para pôr fim ao conflito na região.

No domingo Netanyahu não aceitou as condições do Hamas para libertar os reféns que continuam na Faixa de Gaza, incluindo o fim das hostilidades e a retirada total das tropas israelitas do território.

“Rejeito categoricamente as condições de rendição dos monstros do Hamas”, afirmou, numa mensagem de vídeo.