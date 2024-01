Défice. Portugal com segundo maior excedente

Os défices da Zona Euro e da União Europeia recuaram, no terceiro trimestre de 2023, para os 2,8% do Produto Interno Bruto (PIB), com Portugal a registar o segundo maior excedente (2,5%), revelou o Eurostat.

No conjunto dos 27 Estados-membros, a comparação é com um défice de 3,5% no terceiro trimestre de 2022 e com o de 3,0% na comparação trimestral.

Segundo os dados do serviço estatístico da UE, Portugal registou o segundo maior excedente orçamental no terceiro trimestre de 2023, de 2,5% do PIB, depois da Dinamarca (2,7%) e seguido pela Croácia (2,2%).

De acordo com os mesmos dados, os défices mais elevados foram registados na Eslováquia (-7,0%), seguida da Bulgária (-6,6%) e Hungria (-5,7%).