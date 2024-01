Alta velocidade: Bitola ibérica é essencial na ligação a Espanha

A construção da nova linha de alta velocidade em bitola ibérica é essencial na ligação a Espanha e que coincide com a restante rede ferroviária nacional. A garantia foi dada pelo vice-presidente da Infraestruturas de Portugal (IP) Carlos Fernandes referindo que a incorporação desta linha “não é nenhuma invenção” e que “é rigorosamente o que existe em todos os países europeus”.

O responsável disse ainda que a nível nacional, que a criação de uma linha de alta velocidade com bitola ibérica permite que qualquer comboio possa utilizá-la, sem provocar constrangimentos com incompatibilidades e assinalou que qualquer mudança terá de partir, primeiro, de Espanha. “A bitola europeia está em França e tem de vir de França para Espanha e de Espanha para Portugal, nunca pode ser ao contrário”, apontou, dizendo que estas mudanças estão dependentes de acordos, dando o exemplo da eletrificação da linha da Beira Alta.

Recorde-se que a linha de alta velocidade deverá ligar as duas principais cidades do país em cerca de uma 1h15, com paragens possíveis em Gaia, Aveiro, Coimbra e Leiria. A primeira fase que ligará Porto e Soure deverá estar pronta em 2030, com possibilidade de ligação à Linha do Norte e encurtando de imediato o tempo de viagem, estando previsto que a segunda fase (Soure - Carregado) se complete em 2032, com ligação a Lisboa posteriormente, mas assegurada via quadruplicação da Linha do Norte.

A ideia é que esta ligação faça 60 serviços por dia e por sentido, dos quais 17 serão diretos, nove com paragens nas cidades intermédias (Leiria, Coimbra, Aveiro e Gaia), e 34 serviços mistos (com ligação à rede convencional). O projeto prevê transportar 16 milhões de passageiros por ano na nova linha e na Linha do Norte, dos quais cerca de um milhão que atualmente fazem aquela viagem de avião.

Ao mesmo tempo, está também a ser projetada a ligação do Porto a Vigo, na Galiza (Espanha), com estações no aeroporto Francisco Sá Carneiro, Braga e Valença (distrito de Viana do Castelo).

Já na sexta-feira, Carlos Fernandes tinha referido que um bilhete de comboio Porto-Lisboa na linha de alta velocidade deverá custar cerca de 25 euros, abaixo do preço atual. “Da avaliação que fizemos, os comboios vão ser maiores, vão transportar mais passageiros, vão ser mais rápidos, vão fazer mais viagens, e a expectativa é que um bilhete possa custar na ordem dos 25 euros na ligação Porto-Lisboa, o que compara com os atuais cerca de 40 [euros] no Alfa [Pendular]”, disse.