Equipa de Vladimir Putin entrega 95 caixas com petições para a recandidatura presidencial

A equipa de Vladimir Putin, Presidente da Rússia, de acordo com a informação divulgada, esta segunda-feira, pela imprensa local, entregou 95 caixas de papelão cheias de petições à Comissão Eleitoral Central.

A lei eleitoral russa exige que os candidatos independentes apresentem, um mínimo, de 300 mil assinaturas, recolhidas em 40 regiões do país, para poderem concorrer.

Relatórios anteriores indicavam que a campanha do ainda presidente russo, recolheu mais de 2 milhões de assinaturas, com vista à participação nas eleições de 17 de março.

A comissão, que deverá finalizar a lista de candidatos até ao dia 10 de fevereiro, já aprovou três candidaturas: Nikolai Kharitonov do Partido Comunista, Leonid Slutsky dos Liberais Democratas e Vladislav Davankov do partido Novo Povo.

Os partidos representados por estes concorrentes têm, todos, assento parlamentar, porém, a Rússia Unida de Putin representa a esmagadora maioria.

As sondagens russas colocam Putin como vencedor, permitindo assim ao atual chefe de Estado prolongar, por, pelo menos, mais seis anos, o seu mandato na Rússia, sendo atualmente, o líder mais antigo a ocupar o Kremlin, desde o ditador soviético Josef Stalin, que morreu em 1953.

O presidente, de 71 anos, já usou por duas vezes a sua influência para alterar a constituição do país para que pudesse, teoricamente, permanecer no poder até aos 80 anos. Vladimir Putin está no poder desde 2000 e pretende garantir um quinto mandato presidencial, depois de também ter ocupado o cargo de primeiro-ministro entre 2008 e 2012.