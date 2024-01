Mazars em Portugal com nova liderança na consultoria

A área de consultoria da Mazars em Portugal tem desde o início do ano um novo responsável. Cabe a Pedro Mendes Silva liderar a linha de serviço da empresa no mercado português, num contexto de investimento e reforço de competências da equipa.

“A nomeação (…) reflete o objetivo da Mazars em ajudar as organizações a desenhar a sua estratégia, otimizar o seu negócio e operações, aumentando a competitividade no mercado nacional e internacional”, revela a firma de auditoria e consultoria em comunicado.

A Mazars explica que o reforço da aposta na linha de serviço de consultoria tem como objetivo criar “um impacto positivo crescente nos clientes e nos seus ecossistemas de negócio, posicionando a Mazars como the smart choice”.

O comunicado acrescenta que num momento económico decisivo e com características disruptiva, a consultora oferece “soluções estratégicas e inovadoras” que permitem às organizações responder a desafios, que vão desde “um perfil de cliente final cada vez mais informado e exigente, à disrupção das cadeias logísticas, passando pela gestão das lacunas de competências no mercado e pressão crescente sobre a estrutura de custos”.

A empresa de auditoria e consultoria “procura desenvolver relações de confiança assentes em elevados padrões de qualidade, senioridade e proximidade, assumindo o papel essencial de parceiro dos decisores em cada vez mais empresas de referência em Portugal”.

Segundo o comunicado, um papel que se distingue ainda pela oferta trazida pela “network global da empresa líder internacional em auditoria, tax e consultoria criada com a FORVIS, a oitava maior firma do setor nos EUA”.

A rede mundial, anunciada em novembro, posiciona “ambas as firmas para um crescimento global sustentado, expandindo as suas capacidades para melhor servir os seus clientes, especialmente aqueles com necessidades internacionais” e opera sob uma única marca em todo o mundo e está no top 10 a nível global.