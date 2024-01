Mais de 90 mortes devido a tempestade nos EUA

Já mais de 90 pessoas morreram, ao longo da semana passada, devido à tempestade que assola os Estados Unidos da América (EUA), avança a CBS News.

De acordo com a estação televisiva, o Departamento de Saúde do Tennesse confirmou 19 mortes relacionadas com a tempestade e, em Oregon, faleceram 16 pessoas, incluindo as três que morreram quando uma árvore caiu em cima do automóvel onde estavam.

As outras mortes foram reportadas por diversos estados dos EUA, como por exemplo em Illinois, Pensilvânia, Mississípi, Washington, Kentucky, Wisconsin, Nova Iorque e Nova Jérsia. A Costa Leste norte-americana é de momento a mais afetada pelas condições climatéricas.

Algumas das mortes estão a ser investigadas, para que se confirme se estão, de facto, relacionadas com a tempestade.

Alguns dos Estados pediram aos automobilistas para terem especial cuidado nas estradas.

Espera-se que estas condições climatéricas adversas continuem, neste fim de semana, no país, sendo que e dezenas de milhões de pessoas irão acordar esta segunda-feira com temperaturas abaixo da média para esta época.

Nos últimos dias têm sido reportados cortes de energia nos estados da Pensilvânia, Califórnia, Novo México e no Oregon.