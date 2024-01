Encarnados defendem repetição da final da Taça da Liga de futsal

Num comunicado, divulgado esta madrugada pelo Benfica, o clube lisboeta manifestou “profunda revolta pela arbitragem” na final da Taça da Liga de Futsal, e exige ainda a repetição do jogo.

Estas declarações do Benfica surgem em sequência de um lance que decorreu na partida da final, onde o jogador do Sporting, Taynan, interrompeu um ataque do Benfica, enquanto suplente, invadindo o campo para rematar a bola, impossibilitando a progressão do lance.

O resultado, no momento do incidente, era de 3-2 para os ‘leões’, tendo o árbitro da partida mostrado amarelo ao atleta do Sporting.

Os benfiquistas, perante o lance polémico, garantem que vão protestar o jogo e exigir a repetição final da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O treinador dos ‘encarnados’, no final da partida, criticou o lance, declarando que o que aconteceu só se pode “classificar de vergonha”.

“O jogo divide-se em duas partes: a parte do jogo jogado e a da vergonha. Eu, entre fazer o certo e aquilo que está mais perto para ganhar, faço o certo. É assim que eu educo a minha equipa, é assim que eu falo para os meus colegas de trabalho e equipa técnica e é assim, principalmente, que eu educo os meus filhos. Aquilo que eu sempre senti é que nos temos de dedicar à informação, conhecer e saber para sermos bons e não à chico-espertice. O que aconteceu hoje só posso classificar de vergonha”, afirmou o Mário Silva.

Já Nuno Dias, treinador do Sporting, desvalorizou a o lance perante o desenrolar do jogo: “O Sporting não ganhou por causa desse lance. Nem sequer daria uma situação de quatro contra três. Se eventualmente o jogador fosse expulso, estava no banco, continuaríamos a jogar 4 contra 4”, justificou Nuno Dias.

O Sporting venceu a Taça da Liga de futsal por 4-2, foi o quinto troféu dos leões nesta competição.