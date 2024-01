Primeiro-ministro polaco está de visita à Ucrânia

O primeiro-ministro da Polónia, Donald Tusk, encontra-se, a partir desta segunda-feira, de visita à Ucrânia. A visita foi anunciada num comunicado oficial do Governo de Varsóvia.

“No dia 22 de janeiro, o Primeiro-Ministro Donald Tusk deslocou-se a Kiev. O chefe do governo polaco vai encontrar-se com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e com o primeiro-ministro Denys Chmygal”, lê-se na nota oficial.

O primeiro-ministro polaco já tinha avançado que estava a preparar uma visita a Kiev, contudo, por razões de segurança, ainda não tinha sido divulgada a data, sendo que o governante já tinha afirmado que a situação na Ucrânia é “a questão número para a segurança polaca”.

“Outras questões também precisam de ser abordadas, em particular as relacionadas com os interesses dos transportadores polacos, pelo que há muito para discutir em Kiev”, acrescentava Tusk