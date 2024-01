Vão ter início os maiores exercícios militares da NATO desde a década de 80

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) começa, esta segunda-feira, as maiores manobras militares, em grande escala, que durarão vários meses e envolverão cerca de 90.000 soldados da Aliança Atlântica.

Com o nome de ‘Steadfast Defender 2024’ (Defensor firme 2024), estas manobras irão decorrer até maio e irão envolver militares dos 31 Estados-membros da NATO, bem como da Suécia, que se encontra em processo de adesão.

O comandante supremo das Forças Aliadas na Europa (SACEUR, na sigla e inglês), o general norte-americano Christopher Cavoli afirmou que: “A Aliança demonstrará a sua capacidade de reforçar a zona euro-atlântica através da deslocação transatlântica de forças da América do Norte. Este reforço decorrerá no âmbito de um cenário simulado de conflito emergente”.

De acordo com a NATO, estas manobras assumirão a forma de um cenário de conflito contra um “adversário de dimensão comparável”.

Espera-se o envolvimento de mais de 50 navios de guerra, 80 aviões e 1.100 veículos de combate de todos os tipos, tratando-se assim do maior “jogo de guerra” desde a década de 80.