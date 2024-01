Nuno Borges abandona Open da Austrália após derrota

O tenista português, Nuno Borges, perdeu a partida contra o número três mundial, Daniil Medvedev, por 3-1, e foi eliminado na quarta ronda do Open da Austrália.

Nuno Borges já tinha feito história, sendo o primeiro português a atingir os oitavos de final do torneio internacional.

Numa partida que demorou três horas e sete minutos, Medvedev demonstrou ser digno de estar em terceiro lugar no ranking mundial. O tenista português perdeu logo os dois primeiros ‘sets’, pelos parciais 6-3 e 7-6 (7-4), apenas conseguindo vencer o terceiro, por 7-5. Já no quarto set o tenista russo voltou a vencer

Nuno Borges deixa assim o Australia Open depois de três vitorias, a primeira diante do alemão Maximilian Marterer, de seguida frente ao espanhol Davidovich Fochina e por fim contra Grigor Dimitrov.

O tenista português tornou-se também o segundo tenista nacional entre os 16 melhores jogadores de um ‘ major’, depois de João Sousa ter chegado à quarta ronda, no Open dos Estados Unidos, em 2018, e em Wimbledon, em 2019.

Daniil Medvedev, vencedor do Open dos Estados Unidos em 2021, vai defrontar nos quartos de final do chamado 'Happy Slam' o vencedor do encontro entre o polaco Hubert Hurkacz, nono do ranking ATP, e o francês Arthur Cazaux, vindo da qualificação.