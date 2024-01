Retirado sem vida das águas da Praia do Forte

Um homem foi retirado sem vida, durante a manhã deste domingo, das águas da Praia do Forte, na Figueira da Foz.

De acordo com o comandante da Capitania do Porto da Figueira da Foz e da Polícia Marítima local, por volta das 10h20 foi dado o alerta para a existência de um corpo a flutuar no rio Mondego, junto do molhe norte, na Praia do Forte.

“A Estação Salva-Vidas da Figueira da Foz foi acionada para o local, com uma mota de água, e retirou o corpo da água para a areia da Praia do Forte”, descreveu Cervaens Costa.

À agência Lusa, o responsável explicou que se tratava de um homem com cerca de 70 anos, que “não aparentava ter sinais de violência”.

“O corpo foi recolhido e transportado para o Instituto de Medicina Legal, em Coimbra”, disse Cervaens Costa.