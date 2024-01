Putin terá vontade de visitar Coreia do Norte

A Coreia do Norte afirmou este domingo que o presidente russo expressou vontade de visitar o país num futuro próximo. O anúncio surge em resposta a um convite do líder norte-coreano Kim Jong-un.

De acordo com a agência de notícias oficial KCNA, Vladimir Putin comunicou a intenção à ministra dos Negócios Estrangeiros norte-coreana, Choe Son-hui, durante uma visita da responsável à Rússia entre 15 e 17 de janeiro.

A visita de Choe a Moscovo, que incluiu reuniões com o homólogo russo, Sergey Lavrov, e com o vice-primeiro-ministro, Alexander Novak, ocorreu “numa altura em que as relações de amizade e cooperação entre os dois países entraram definitivamente no curso de um novo desenvolvimento integral”, noticiou a agência estatal.

O regime norte-coreano garantiu ainda que as duas nações “aprofundaram a comunicação estratégica” e se comprometeram a reforçar a cooperação tática “para defender os seus interesses fundamentais e estabelecer uma nova ordem internacional multipolarizada baseada na independência e na justiça”.

Rússia e Coreia do Norte expressaram preocupação “com a influência negativa dos Estados Unidos e aliados”, que “ameaçam o ambiente de segurança na península coreana”.

Entre outros pontos, Pyongyang elogiou a “importante missão” da Rússia de servir para manter a “estabilidade estratégica” a nível global, tendo Moscovo mostrado “profundo apreço” pelo apoio “total e solidário” da Coreia do Norte à invasão russa da Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022.