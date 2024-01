Bombarral. Um morto em despiste de mota

Uma pessoa morreu durante a madrugada deste domingo na sequência de um despiste de um motociclo no concelho do Bombarral.

De acordo com o Comando Sub-Regional do Oeste, o acidente aconteceu pelas 01h23, na Estrada Municipal (EM) 569, no Bombarral, distrito de Leiria.

No terreno estiveram os Bombeiros Voluntários do Bombarral, o INEM e a GNR, com seis homens, apoiados por três viaturas.