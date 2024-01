Polícias cantam hino nacional em protesto durante jogo da Taça da Liga de futsal

Cerca meia centena de elementos das forças de segurança e familiares manifestaram-se no Pavilhão da Póvoa de Varzim, durante o jogo Sporting-Leões de Porto Salvo, das meias-finais da Taça da Liga de futsal, este sábado cantando o hino nacional.

O protesto decorreu durante os primeiros minutos do desafio e foi semelhante ao que que já tinha ocorrido no dia 12 de janeiro, no jogo Portimonense-Farense da I Liga de futebol.

Recorde-se que as forças de segurança deram início ao uma vaga de contestação, na sequência da aprovação, pelo Governo, do pagamento de um suplemento de missão para as carreiras da PJ.