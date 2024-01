Uganda excluído do acordo comercial AGOA

O Uganda deixou de ser beneficiário da Lei sobre o Crescimento e as Oportunidades para África (AGOA), depois de os Estados Unidos terem retirado o país da lista no final de dezembro. Os Estados Unidos retiraram também três outros países africanos, a República Centro-Africana, o Gabão e o Níger, da AGOA, com efeitos a partir de 1 de janeiro. O decreto do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de 29 de dezembro, irá efetivamente pôr fim à capacidade de Kampala de exportar certos produtos de base para os Estados Unidos sem impostos adicionais. A exclusão poderá ter um impacto grave na economia do Uganda, que beneficiou significativamente do programa desde a sua criação em 2000, e tem agora de encontrar alternativas para colmatar o défice de cerca de 40 mil milhões de xelins em receitas de exportação.

Violações grosseiras dos direitos humanos

A decisão foi tomada depois de o Uganda ter aprovado, no ano passado, a controversa Lei Anti Homossexualidade, uma lei que pode impor prisão perpétua ou mesmo a pena de morte a quem apresente comportamentos homossexuais. Em outubro, Biden afirmou que a retirada do Uganda da AGOA se devia a «violações graves dos direitos humanos internacionalmente reconhecidos». «Apesar do intenso envolvimento entre os Estados Unidos e a República Centro-Africana, o Gabão, o Níger e o Uganda, estes países não conseguiram dar resposta às preocupações dos Estados Unidos relativamente ao não cumprimento dos critérios de elegibilidade do AGOA», afirmou Biden numa carta dirigida ao Presidente da Câmara dos Representantes dos EUA.

Impacto económico

O AGOA dá aos países elegíveis da África Subsariana acesso isento de direitos aos EUA para mais de 1800 produtos. O acordo expira em dezembro de 2025, embora os EUA tenham manifestado a intenção de o prolongar. Ao abrigo do acordo, o Uganda tem exportado sobretudo produtos agrícolas e têxteis com isenção de direitos para os Estados Unidos. Mais de 80% das exportações do país da África Oriental para os EUA provêm do sector agrícola, que emprega cerca de 72% da força de trabalho. A sua expulsão do AGOA pode agora levar à perda de milhares de postos de trabalho e a um declínio do crescimento económico. Nos 12 meses até junho de 2023, as exportações do Uganda para os EUA ao abrigo do AGOA ascenderam a 8,2 milhões de dólares, cerca de 11,5 por cento do total das suas exportações para os EUA no mesmo período, totalizando 70,7 milhões de dólares.