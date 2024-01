Boris Johnson diz que mundo precisa de Trump na Casa Branca

Boris Johnson manifestou o seu apoio à eleição de Donald Trump como Presidente dos EUA, nas eleições em novembro. O antigo primeiro-ministro britânico defende que é "exatamente o que o mundo precisa".

O ex-governante considera que o apoio de Trump à Ucrânia na guerra contra a Rússia "pode ser uma grande vitória para o mundo".

Num artigo publicado no jornal The Daily Mail, Johnson deixa ainda críticas à forma como o Partido Republicano tem lidado com o tema.

"Não posso acreditar que Trump vá abandonar os ucranianos. Pelo contrário, sabendo que não há hipótese de um acordo com [o Presidente russo, Vladimir] Putin, como ele [Trump] certamente sabe, acho que há uma boa hipótese de ele intervir e terminar o que começou, dando-lhes o que precisam para vencer", defende.