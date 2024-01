Ruanda. Gorilas salvos de extinção

A população de gorilas de montanha do Ruanda está a ter uma recuperação notável após décadas de ameaças humanas.

Outrora em perigo de extinção devido à caça furtiva, conflitos armados e doenças, os primatas estão agora a florescer graças a esforços de conservação dedicados.

Com a proteção de guardas florestais e as receitas do turismo, esta está em vias de deixar de ser uma das espécies mais ameaçadas do mundo.

Em 2008, a IUCN calculou que só restavam 680 gorilas de montanha na natureza. No entanto, os esforços recentes registaram uma viragem positiva e, em 2018,havia 1.063 gorilas de montanha nessa zona do Ruanda.