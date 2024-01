Leiria. Mulher encontrada morta em casa

Uma mulher, de 68 anos, foi encontrada morta, esta sexta-feira, no interior da sua casa em Leiria.

Foram os vizinhos que deram o alerta, pois não via a mulher desde sábado, segundo o Correio da Manhã.

Do lado de fora da casa ouvia-se a televisão, que estava ligada, mão não se observava qualquer movimento e as luzes continuavam apagadas depois de escurecer, preocupados moradores contactaram as autoridades.

A PSP investiga, mas tudo aponta para que não tenha havido crime e que se tenha trado de morte súbita.