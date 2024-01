A Guerra Não Declarada: Entre o Declínio Demográfico e o Desalento de uma Geração

Ecoando as indagações de Fernando Pessoa, podemos questionar-nos: 'Quantas noivas ficaram por casar?' Quantos lares ficaram incompletos? Quantos filhos choraram? Quantos ficaram por nascer? Quantas histórias de amor foram interrompidas antes mesmo de começar. Cada jovem que parte é um capítulo não escrito na história de uma comunidade, uma cadeira vazia à mesa, um futuro que se desvanece, alterando o curso de gerações. Mais do que números, é a quebra do elo vital de continuidade entre gerações, um desenraizar de tradições e memórias que sempre teceram a identidade coletiva local, deixando um espaço onde o tecido da história familiar e comunitária se desfia. Depois dos nossos avós, seremos nós?

Quase um terço dos jovens portugueses foi arrancado da terra onde nasceu, não por causa de bombas, mas devido a uma erosão constante de oportunidades e um horizonte de esperança que se torna cada vez mais distante. Portugal detém uma das maiores diásporas europeias em relação ao tamanho da sua população, uma estatística normalmente reservada a países em guerra. Esta realidade é um reflexo de uma batalha interna, onde o adversário não é um inimigo externo, mas a própria incapacidade de um sistema em reter e cultivar o seu recurso mais precioso – os jovens do país. É uma guerra contra o desalento e a estagnação, um conflito que Portugal não pode se dar ao luxo de perder.

Se não enfrentarmos esta crise, o país corre o risco de se tornar numa mera sombra do seu passado, reduzido a uma estância turística e um produtor marginal de bens agrícolas e florestais. A emigração, outrora uma resposta a períodos de guerra ou crise económica aguda, tornou-se agora uma fuga silenciosa de uma geração em busca de um futuro, que dentro das fronteiras do país, parece incerto e inacessível.

Embora seja inegável que o país necessita de imigração, também é crucial reconhecer que o país não pode sustentar a perda contínua dos seus jovens para a emigração neste ritmo alarmante.

O país está numa encruzilhada, as decisões tomadas agora irão ditar se o país florescerá, emergindo como um país reinventado e dinâmico, ou se sucumbirá, tornando-se uma nota de rodapé na história por não ter valorizado e salvaguardado a sua juventude. Esta guerra não declarada não é apenas uma luta pelo presente; é uma luta pelo legado e futuro de Portugal. É uma batalha que exigirá não só uma cidadania consciente e ativa, mas também uma liderança corajosa e visionária que consiga reconhecer e corrigir os erros do passado, traçando um novo caminho para um futuro onde os jovens vejam seu país não como um local de partida, mas como um lugar de oportunidades e crescimento.