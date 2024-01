Gonçalo Guedes vai reforçar Villarreal até ao final da época

Gonçalo Guedes, avançado do Benfica, é o novo reforço do Villarreal. O jogador, que já se encontrava em Espanha, desde esta sexta-feira, assinou o contrato e fará parte do emblema espanhol até ao final da época.

O internacional português tinha sido emprestados às ‘águias’ pelo Wolverhampton, até ao final da temporada, porém, face à pouca utilização no presente campeonato, decidiu terminar mais cedo o contrato com os encarnados.

Numa publicação feita, na rede social, X, o emblema espanhol dá as boas-vindas ao avançado português.

Gonçalo Guedes vai reencontrar Marcelino, técnico que o orientou no Valencia, onde esteve durante cinco épocas, na sua primeira passagem no futebol espanhol.