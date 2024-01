Avião Boeing 747-8 aterra de emergência em Miami após falha no motor

Um avião de carga da companhia norte-americana Atlas Air foi obrigado a aterrar de emergência no aeroporto de Miami, na quinta-feira.

A aterragem de emergência ocorreu após uma falha no motor que terá provocado um incêndio a bordo.

Testemunhas junto ao aeroporto relatam que viram a asa esquerda do avião a arder.

NEW: Atlas Air Boeing 747-8 cargo plane forced to make an emergency landing at Miami International Airport after an engine appeared to catch fire.



What is going on with Boeing?



The plane took off at 10:32pm and immediately circled back to land.



It landed back at the airport 14… pic.twitter.com/ketYYzNCOz