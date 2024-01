Descoberto cadáver nas margens do rio Uíma em Canedo

Autoridades descobriram um cadáver esta sexta-feira, na margem do Rio Uíma, numa freguesia de Canedo de Santa Maria da Feira.

Há possibilidade de ser um homem, de 53 anos, residente na freguesia e que estava desaparecido desde 7 de junho, segundo o Jornal de Notícias.

Na sequência do desaparecimento, as autoridades estavam a realizar buscas em zonas de mato já há vários dias e também no rio.

O corpo foi encontrado pelas próprias autoridades numa zona de difícil acesso, na margem do Rio Uíma.