IDL promove conferência sobre imigração

O IDL – Instituto Amaro da Costa, vai promover para os seus associados uma conferência sobre a imigração. A iniciativa terá lugar na sede do IDL no próximo dia 27, pelas 15h. «Desejamos falar de um tema de grande relevância política, esperando dar um contributo para que o mesmo seja tratado com rigor e objetividade», refere o instituto presidido por Manuel Monteiro.

Sara Kelany, deputada do partido Fratelli d`Italia, liderado pela primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, fala pelas 15h15 sobre ‘A crise migratória na Europa: o específico caso de Itália’. Segue-se Nuno Magalhães, associado do IDL e ex-secretário de Estado da Administração Interna, que abordará o tema ‘É a imigração em Portugal um problema político?’.

Em seguida, José Antunes Fernandes, ex-vogal do Alto Comissariado para as Migrações, falará sobre ‘Imigração em Portugal: entre a necessidade e os desafios’. Depois do debate final, o encerramento da conferência estará a cargo de Nuno Melo, presidente do CDS-PP.