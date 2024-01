Igreja portuguesa vai ter mais dois novos bispos

Dois padres serão nomeados bispos pelo Vaticano em breve, soube o Nascer do SOL. Reitor do Seminário dos Olivais desde 2011, o padre José Miguel Barata Pereira é um deles. O outro é o padre Paulo Franco, recentemente nomeado presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença. O futuro bispo é natural da vila da Benedita, concelho de Alcobaça, tem de 51 anos e é cónego do Cabido da Sé de Lisboa desde 2017. Tendo sido ordenado em 1997.

O reitor do Seminário dos Olivais é também cónego e está ligado aos espaços formativos vocacionais do Patriarcado de Lisboa desde a data da sua ordenação, em 1996, tendo passado pelo pré-Seminário em Penafirme. Tem 52 anos e é natural de Lisboa.